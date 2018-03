Magath rechnet mit halbem Jahr Pause für Helmes

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg plant in diesem Jahr nicht mehr mit seinem schwer verletzten Torjäger Patrick Helmes. «Wir müssen davon ausgehen, dass Patrick mindestens ein halbes Jahr ausfällt», sagte VfL-Trainer Felix Magath im Trainingslager im österreichischen Villach.

Patrick Helmes wird dem VfL Wolfsburg nach seinem Kreuzbandriss lange fehlen.

Foto: Jens Wolf – DPA

Magath steht nach eigenen Angaben im regen Austausch mit seinem Stürmer, der bereits in Köln operiert wurde und dort auch die Rehabilitation absolvieren soll. «Er hatte ja schon mal einen Kreuzbandriss. Er stuft das jetzt als nicht so schlimm wie beim ersten Mal ein», berichtete Magath. Bereits im Sommer 2009 hatte sich Helmes, damals in Diensten von Bayer Leverkusen, das linke Kreuzband gerissen. Daraufhin war der Stürmer fünfeinhalb Monate ausgefallen.

Ob Magath noch einen Ersatz bis zum Ende der Transferfrist am 31. August holt, ist noch unklar. Man beobachte den Markt, doch ein neuer Spieler müsse auch sofort weiterhelfen, hieß es. Magath will in jedem Fall zunächst noch das Trainingslager bis Sonntag abwarten und sehen, ob sich ein Spieler aus dem eigenen Kader aufdrängt.

Dies könnte etwa Srdjan Lakic sein, der eigentlich einen schweren Stand bei Magath hat. Beim 0:1 im Test beim Wolfsberger AC spielte Lakic aber 45 Minuten lang und bot eine zufriedenstellende Leistung. In Kärnten hat Magath 30 Profis dabei, zehn weitere mussten in Wolfsburg bleiben. Ein Großteil davon soll den VfL noch verlassen.