Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund ist in der Vorbereitung auf die nächste Bundesliga-Saison in der Erfolgsspur geblieben.

Robert Lewandowski (l) tunnelt Legia-Keeper Dusan Kuciak (r) und der Ball ist drin.

Foto: Radoslaw Pietruszka – DPA

Am Sonntag gelang dem Team von Trainer Jürgen Klopp im Testspiel bei Legia Warschau ein 1:0 (1:0)-Erfolg. In seinem Heimatland war BVB-Angreifer Robert Lewandowski bereits in der 3. Minute der Siegtreffer gelungen. Vor rund 13 000 Zuschauern agierte der BVB auch in der Folge dominant, vergab aber viele Torchancen.