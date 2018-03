Leverkusen verleiht Ortega an VfL Bochum

Leverkusen/Bochum (dpa) – Der VfL Bochum hat sich kurz nach dem Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga mit einem weiteren Spieler verstärkt.

Michael Ortega (r) soll in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln.

Foto: Marius Becker – DPA

Wie der Revierclub am Dienstag mitteilte, wurde Michael Ortega für ein Jahr vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ausgeliehen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Kolumbien hatte in der vergangenen Saison nach längerer Verletzung sieben Erstliga-Spiele für die Werkself bestritten. Nun soll er in Bochum weitere Spielpraxis sammeln.