Leverkusen dank Bailey zurück auf Platz zwei

Zwei Schlitzohren im Bayer-Sturm haben mit einem einfachen Tausch den Leverkusener Angriff belebt. Die Rheinländer sind nun wieder Tabellenzweiter. Mainz dagegen rückt immer näher an die Abstiegsränge.

Leon Bailey (r) jubelt über seinen Treffer zum 1:0 gegen den FSV Mainz.

Foto: Bernd Thissen – dpa

Leverkusen (dpa). Bayer Leverkusen ist wieder auf den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga geklettert – weil Julian Brandt und Torschütze Leon Bailey nach der Pause ganz einfach die Seiten getauscht haben.

„Leon wollte auf rechts, mir ist das egal, wo ich spiele“, sagte Brandt nach dem 2:0 (0:0) am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 vor der Sky-Kamera und freute sich: „Dann hat der Leon sein Tor gemacht. Da geht der Plan auf.“

Drei Minuten nach der Pause hatte Bailey vor 25 471 Zuschauern in der BayArera die Führung erzielte. Der Brasilianer Wendell (68.) sicherte per Foulelfmeter dann den verdienten Leverkusener Sieg. Damit ist die Bayer-Elf mit 34 Punkten bestes Team hinter dem weit enteilten Tabellenführer Bayern München (50) und zog dank des besseren Torverhältnisses wieder am FC Schalke 04 vorbei.

Die seit 16 Auswärtsspielen sieglosen Mainzer (20) hingegen rücken immer näher an die Abstiegsränge. „Ich fand die erste Halbzeit schon ansprechend. Nach dem 0:1 haben wir nicht mehr ins Spiel gefunden. Wir haben offensiv gewechselt, müssen uns aber mehr zutrauen und ballsicherer sein“, sagte der Mainzer Sportchef Rouven Schröder.

Bayer-Coach Heiko Herrlich vertraute seiner zuletzt in Hoffenheim mit 4:1 siegreichen Elf und brachte auch Kapitän Lars Bender, der zuletzt über Oberschenkelprobleme geklagt hatte. Die Mainzer, die zuletzt gegen den VfB Stuttgart gewannen, traten mit einer Startelf-Veränderung an. Auf der Außenposition kam Giulio Donati für Gerrit Holtmann zum Einsatz.

Die erste gute Möglichkeit für Bayer vergab Lars Bender (16.) aus kurzer Distanz, zwei Minuten später schoß Bailey einen Freistoß knapp über das Tor. Die kompakte Deckungsreihe der Rheinhessen stand gut, bei den wenigen Kontern brachten die Mainzer aber keine wirkliche Torgefahr zustande.

Immer wieder versuchten die Leverkusener mit langen Bällen hinter die Mainzer Abwehrreihe zu kommen, doch entweder fehlte die Genauigkeit oder die Gäste schlossen die Lücken schnell. Ein Kopfball von Bayer-Mittelstürmer Lucas Alario verfehlt das Ziel kurz vor der Pause nur knapp.

Ein perfektes Abspiel des Argentiniers führte dann zum Führungstreffer für die Leverkusener. Nach einem Pass von Alario kam Bailey in Schussposition und traf aus 18 Meter in die linke Ecke des Mainzer Tores zum 1:0. Es war der achte Saisontreffer des Jamaikaners, der damit auch einen Vereinsrekord aufstellte. Seit 25 Bundesligaspielen hat Bayer in jedem Spiel mindestens einmal getroffen und damit die bisherige Bestmarke von 24 aus der Saison 1999/2000 übertroffen.

Für die Entscheidung sorgte dann Wendell, der einen Foulelfmeter zu 2:0 verwandelte (68.). Zuvor hatte Donati den Leverkusener Alario im Strafraum festgehalten. „Das war ein sehr leichter Kontakt. Ich habe den Schiri nach dem Videobeweis gefragt“, sagte Donati.