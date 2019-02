Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia hat seine Zukunft erneut offengelassen. „Ob ich in Wolfsburg bleibe oder woanders hingehe, das wird sich zeigen“, sagte Labbadia in einem Sport1-Interview.

Der Vertrag des 53-Jährigen in Wolfsburg läuft nach dieser Saison aus. Obwohl Labbadia den VfL 2018 zunächst in der Relegation vor dem Abstieg gerettet und in der laufenden Spielzeit auf ...