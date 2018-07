Max Kruse hat weiterhin Hoffnung auf eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Solange ich aktiv bin, wird es mein Ziel sein, in der Nationalelf zu spielen“, erklärte der Stürmer des Bundesligisten Werder Bremen in einem Interview des Fußball-Magazins „11Freunde“. „Wäre es anders, könnte ich ja auch zurücktreten.“

Kruse absolvierte das letzte seiner 14 Länderspiele im Oktober 2015 beim 2:1-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Georgien. Im März 2016 strich Bundestrainer Joachim Löw den damaligen Wolfsburger nach mehreren privaten Vorfällen aus dem Kader. „Die Zukunft wird ...

