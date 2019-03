Kovacs Vorgabe: Als Nummer 1 in den „Clásico“ gegen Dortmund

Der FC Bayern stimmt sich auf den großen Showdown ein: Eine Woche vor dem gefühlten Meisterschaftsendspiel duellieren sich die Münchner und der BVB aus der Ferne. Bayern-Coach Kovac warnt vor Freiburg – und berichtet von einer ungewöhnlich großen „Arbeitsgruppe“.

München (dpa). Bloß nicht jetzt patzen. Beim Vorglühen für den Clásico will der FC Bayern auf keinen Fall die Spitze hergeben.Ein Auswärtssieg beim SC Freiburg soll am Samstag (15.30 Uhr) im Fernduell mit Borussia Dortmund her, ...