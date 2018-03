«Königlicher» Neuzugang in Hoffenheim: Joselu kommt

Nach langem Hin und Her hat sich Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim mit Wunschstürmer Joselu von Real Madrid verstärkt.

Joselu beim Fallrückzieher.

Foto: Mike Nelson – DPA

Wie die Club aus dem Kraichgau mitteilte, unterzeichnete der 22-jährige Spanier einen Vierjahresvertrag und wird heute erstmals mit der Mannschaft von Trainer Markus Babbel trainieren.

«Joselu hat seine Klasse bei Real Madrid schon unter Beweis gestellt. Doch er ist noch jung und hat eine Menge Potenzial. Er passt hervorragend nach Hoffenheim und in diese Mannschaft», sagte Babbel über den 1,91 Meter großen Modellathleten. Joselu, der mit bürgerlichem Namen José Luis Mato Sanmartin heißt, kam bei den «Königlichen» in der abgelaufenen Saison vorwiegend in der U 23 zum Einsatz. Mit 26 Treffern trug er dabei maßgeblich zum Aufstieg des Reserveteams der «Königlichen» in die zweite spanische Liga bei.

Auch in der Primera División machte der Angreifer schon auf sich aufmerksam, als er bei seinem Debüt in der Mannschaft von Trainer José Mourinho im Mai 2011 gegen UD Almeria gleich seinen ersten Treffer erzielte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Zuletzt berichteten spanische Medien, dass die Ablösesumme bei rund sechs Millionen Euro liege.