Köln holt französischen Mittelfeldspieler Koziello

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den französischen zentralen Mittelfeldspieler Vincent Koziello verpflichtet.

Vincent Koziello wechselt zum 1. FC Köln.

Foto: Friso Gentsch – dpa

Der 22-Jährige wechselt vom Lucien-Favre-Club OGC Nizza zu den Rheinländern und bekommt nach Vereinsangaben einen Vertrag bis 2022. Als Ablösesumme sind rund 3,5 Millionen Euro im Gespräch. Koziello war schon am Sonntag Augenzeuge beim Kölner 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.

Koziello ist in der Winter-Transferperiode der zweite Zugang des Tabellenletzten nach Simon Terodde. Der zweimalige Zweitliga-Torschützenkönig war am 20. Dezember vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart verpflichtet worden und hat einen Kontrakt mit dem FC bis 30. Juni 2021. Der 29-Jährige hatte gegen Mönchengladbach in letzter Sekunde das 2:1-Siegtor geköpft.