Kircher zum Schiedsrichter des Jahres gewählt

Knut Kircher ist von der Schiedsrichter-Kommission des DFB zum Referee des Jahres 2011/2012 gewählt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Kein Schiedsrichter war in der vergangenen Saison so gut wie Knut Kircher.

Foto: Victoria Bonn-Meuser – DPA

«Knut Kircher hat mit seinen Spielleitungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er zu den Spitzenleuten in der Bundesliga gehört», sagte der Kommissionsvorsitzende Herbert Fandel über den 43-Jährigen aus Rottenburg, «er hat eine fantastische Saison hingelegt.»

Kircher ist seit 2004 auch FIFA-Schiedsrichter und leitete in dieser Spielzeit 17 Partien in der Bundesliga, darunter die Spitzenbegegnung Borussia Dortmund gegen Bayern München (1:0) im April. Nach Angaben des DFB beabsichtigt er, Ende dieses Jahres seine internationale Laufbahn zu beenden. Lutz Michael Fröhlich, DFB-Abteilungsleiter Schiedsrichterwesen, würdigte ihn als «große Persönlichkeit». In einer Umfrage des «Kicker» wählten die Bundesligaprofis Kircher bei den Schiedsrichtern auf Rang zwei hinter Florian Meyer.

Bei den Frauen erhielt Christine Baitinger die DFB-Auszeichnung als beste Schiedsrichterin. Sie ist vom Weltverband FIFA für die U 20-Weltmeisterschaft der Frauen in Japan (19. August bis 8. September) nominiert worden.