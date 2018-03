Japaner Usami wechselt zu 1899 Hoffenheim

Aus unserem Archiv

Zuzenhausen

Der japanische Fußball-Profi Takashi Usami spielt in der kommenden Saison für 1899 Hoffenheim. Wie der badische Bundesligist mitteilte, kommt der bei Gamba Osaka in der J-League unter Vertrag stehende Usami auf Leihbasis für zunächst ein Jahr in den Kraichgau.