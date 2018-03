Hyypiä: Keine Einsatzgarantie für Ballack und Adler

Teamchef Sami Hyypiä gibt Michael Ballack und René Adler keine Einsatzgarantie für das letzte Bundesliga-Heimspiel der beiden Fußballprofis von Bayer Leverkusen gegen Hannover 96.

Für Rene Adler und Michael Ballack gibt es im letzten Heimspiel der Saison keine Einsatzgarantie.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

«Für René ist es schwierig, Michael ist eine Option», sagte Hyypiä. «Ich denke, jetzt sind sportliche Sachen wichtig für uns», ergänzte der Finne. Leverkusen liegt vor der Partie am Samstag mit 48 Punkten hinter dem VfB Stuttgart (50) auf Rang sechs vor Hannover (45) und würde bei einem Sieg die Chance auf die direkte Europa-League-Qualifikation wahren.

Ballack und Adler werden Bayer nach Ende dieser Saison verlassen. Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Ballack wird mit einem Engagement in den USA in Verbindung gebracht, der frühere DFB-Torhüter Adler steht vor einem Wechsel zum Hamburger SV.

Bayer-Linksverteidiger Michal Kadlec wird gegen Hannover trotz seines Nasenbein-Trümmerbruchs, den er bei einer Attacke durch Hooligans des 1. FC Köln erlitten hatte, mit einer Spezialmaske spielen. Kadlec nahm am Donnerstag am Teamtraining teil und bestand den Praxistest ohne Probleme. Auch der Einsatz von André Schürrle ist nicht gefährdet, obwohl der ehemalige Mainzer an einer Knieblessur leidet. Spielgestalter Renato Augusto fällt erneut verletzt aus.