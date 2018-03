HSV-Stürmer Guerrero meldet sich mit Tor zurück

Stürmer Paolo Guerrero vom Hamburger SV hat sich nach mehrwöchiger Zwangspause mit einem Tor zurückgemeldet.

Der Hamburger Stürmer Paolo Guerrero traf in einem Testspiel.

Foto: Marcus Brandt – DPA

Der peruanische Nationalspieler erzielte beim 4:1 (2:1)-Testspielsieg des Fußball-Bundesligisten beim mecklenburgischen Verbandsligisten MSV Pampow in der 45. Minute den Treffer zum 2:1.

Guerrero darf nach einem brutalen Foul an Stuttgarts Torhüter Sven Ulreich erst im letzten Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz am kommenden Samstag wieder eingesetzt werden. «Paolo hat ja 'nur' acht Spiele Sperre gehabt und nicht zehn. Wir wollten ihn testen. Er hat ein Tor gemacht, und damit ist es in Ordnung», sagte HSV-Trainer Thorsten Fink. Mladen Petric (37.), Tolgay Arslan (58./Foulelfmeter) und Gökhan Töre (69./Foulelfmeter) besorgten vor 2843 Zuschauern im Schweriner Stadion Lambrechtsgrund die weiteren Tore für den HSV.

Das Testspiel wäre beinahe einer «Maulwurf»-Attacke zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten nach Informationen des Radiosenders NDR 1 Radio MV in der Nacht das Spielfeld des Stadions teilweise umgegraben. Zudem wurde die Laufbahn beschmiert. Nach den Reparaturarbeiten hatten Vertreter des HSV den Platz in Augenschein genommen und Grünes Licht gegeben.