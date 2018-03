HSV vor Verpflichtung von Calhanoglu ab 2013

Palma de Mallorca (dpa) – Fußball-Bundesligist Hamburger SV scheint den Poker um den Karlsruher Offensivspielers Hakan Calhanoglu gewonnen zu haben.

Hakan Calhanoglu soll in den nächsten Tagen einen Dreijahresvertrag unterschreiben.

Foto: Peter Steffen – DPA

Wie das «Hamburger Abendblatt» und die «Bild»-Zeitung berichten, soll der 18 Jahre alte Kreativspieler in den nächsten Tagen einen Dreijahresvertrag von 2013 an unterzeichnen. In der kommenden Saison wird er allerdings noch beim Drittligisten KSC unter Vertrag stehen, dem nächsten Gegner im DFB-Pokal. Der HSV wollte sich dazu vor dem Rückflug nach dem mit 1:0 gewonnenen Test bei Real Mallorca nicht äußern.

Seit der U 16 spielt der in Deutschland geborene Sohn türkischer Eltern für die Auswahl-Mannschaften der Türkei. Zuletzt hatten auch die Bundesligisten Hoffenheim, Freiburg und Bremen um Calhanoglu mitgeboten. «Wenn es stimmt, wäre es sehr schade», sagte Werders Geschäftsführer Klaus Allofs, «aber zu den aufgerufenen Bedingungen hätten wir es nicht machen können.» Der HSV soll etwa zwei Millionen Euro für das Talent an den KSC zahlen.