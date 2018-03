HSV gewinnt gegen dänischen Meister

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sich im vorletzten Test vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal beim Karlsruher SC schwergetan.

Hamburgs Trainer Thorsten Fink kann noch nicht zu frieden sein.

Foto: Angelika Warmuth – DPA

Die Hanseaten gewannen vor 2000 Zuschauern im Flensburger Stadion gegen den dänischen Meister FC Nordsjaelland nach torlosen 90 Minuten mit 3:2 im Elfmeterschießen. Nach einem bösen Foul des Verteidigers Ivan Runje verletzte sich Son Heung-Min nach 35 Minuten am Sprunggelenk. Der 20 Jahre alte Koreaner soll am Donnerstag in Hamburg eingehend untersucht werden.

Wie schon am vergangenen Wochenende beim «Liga total Cup» in Hamburg zeigten die Norddeutschen nach dem enttäuschenden 15. Platz in der Vorsaison keinen Aufwärtstrend. Schon beim 0:1 gegen Dortmund und Bayern taten sich die Norddeutschen mit dem Spielaufbau schwer, Torgefahr ging von ihnen nicht aus. «Die Dänen sind schon im Spielbetrieb, sie waren spritziger», sagte Trainer Thorsten Fink, «aber ich bin zufrieden mit der Mannschaftsleistung».

Im letzten Test bei Real Mallorca will Fink den neuen österreichischen Innenverteidiger Paul Scharner einsetzen. Nach den medizinischen Untersuchungen soll der 32-Jährige am Donnerstag in Hamburg einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Der kroatische Mittelfeldspieler Milan Badelj von Dynamo Zagreb wird wegen der Champions-League-Qualifikation der Kroaten voraussichtlich die ganze Vorbereitung mit dem HSV verpassen.