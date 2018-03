Hoffenheim löst Vertrag mit Stürmer Wellington auf

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit dem brasilianischen Stürmer Wellington mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das teilte der Verein mit. Der Kontrakt mit dem 24-Jährigen hatte noch eine Laufzeit bis 2013.

Wellington stürmt nicht mehr für Hoffenheim.

Foto: Federico Gambarini – DPA

Wellington war 2008 vom Club Náutico Capibaribe aus dem brasilianischen Recife zu den Kraichgauern gekommen und erzielte in seiner ersten Saison für die TSG in 18 Spielen drei Tore. 2009 wurde er an den niederländischen Erstligisten Twente Enschede ausgeliehen. Es folgten 2010 ein Leihgeschäft mit dem damaligen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sowie 2011 mit dem brasilianischen Figueirense Futebol Clube aus Florianópolis. Zuletzt war Wellington an den Clube Atlético Linense in Brasilien ausgeliehen.