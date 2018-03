Heynckes zum Videobeweis: Schiri entscheidet – nicht Köln

Jupp Heynckes hat beim Thema Videobeweis vor dem Beginn der Bundesliga-Rückrunde ein Plädoyer für den herausragenden Stellenwert des Schiedsrichters auf dem Fußballplatz gehalten.

Bayern-Trainer Jupp Heynckes stärkt die Schiedsrichter.

Foto: Sven Hoppe – dpa

„Es darf nicht so sein, dass den Schiedsrichtern Kompetenz weggenommen wird. Er ist derjenige, der entscheidet. Der Schiedsrichter muss die Verantwortung haben – und nicht die (Videoassistenten) in Köln“, sagte der Trainer des FC Bayern in München.

„Im Grundsatz finde ich den Videobeweis gut, aber er muss anders gehandhabt werden“, urteilte der 72 Jahre alte Heynckes nach Teil eins der Testphase in der Bundesliga-Hinrunde. Der Videoassistent in Köln konnte bislang als Oberschiedsrichter wahrgenommen werden. „Der Schiedsrichter ist der wichtigste Mann“, plädierte dagegen Heynckes.