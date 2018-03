Heynckes stellt klar: «Ansprache übernehme ich»

Trainer Jupp Heynckes will sich beim FC Bayern München das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen. «Die Betreuung der Mannschaft übernehme ich, auch die Ansprache», stellte der Coach kurz vor dem Supercup-Endspiel mit Borussia Dortmund fest.

Trainer Jupp Heynckes ist beim FC Bayern allein für die Ansprache an das Team zuständig.

Heynckes reagierte damit auf Aussagen des neuen Sportchefs Matthias Sammer. Das Vorstandsmitglied hatte jüngst eine größere Angriffslust von den Spielern eingefordert und betont: «Wir brauchen keine tote Mannschaft, wir brauchen eine Mannschaft, die lebt, die aggressiv ist.»

Heynckes entgegnete, beim Rekordmeister sei «so viel Biss wie in der letzten Saison» vorhanden. In der abgelaufenen Spielzeit war der Münchner Fußball-Rekordmeister dreimal Zweiter geworden – und hatte keinen der angepeilten Titel in Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen. «Wenn der Anspruch Nummer eins ist und wir sind jetzt Nummer zwei, dann müssen wir etwas ändern», hatte Sammer am Mittwoch festgestellt.