Hertha-Anwalt stellt neues Bild-Material vor

Hertha-BSC-Anwalt Christoph Schickhardt hat in der Verhandlung des DFB-Bundesgerichts zum Düsseldorfer Relegationsspiel neues Bild-Material vorgestellt.

Anwalt Christoph Schickhardt (r) kommt mit großem Hertha-Tross zur Verhandlung.

Foto: Arne Dedert – DPA

Er legte am Freitag in Frankfurt am Main insgesamt 16 Fotos vor, die zunächst für Verwirrung sorgten. Der Vorsitzende Richter Goetz Eilers kritisierte bei einigen Bildern, die Aufnahmen seien thematisch und zeitlich nicht klar zuzuordnen. «Im Grunde ist das ein bebildertes Plädoyer», monierte er.

«Bilder gucken können wir selber», echauffierte sich Fortuna Düsseldorfs Anwalt Horst Kletke. «Wir werden hier überrascht von diesen Dingen.» Kletke wollte genau dokumentiert wissen, wann und wo die Fotos gemacht wurden. Schickhardt wollte mit den Aufnahmen die bedrohliche Ausnahmesituation rund um die Chaospartie belegen.

Nachfolgend die Bilder in der Beschreibung von Schickhardt, der sie nur dem Gericht und der Fortuna-Delegation vorlegte.

Bild 1: Lauf eines Linienrichters

Bild 2: Hertha-Spieler Roman Hubnik wird bedrängt

Bild 3: Berlins Stürmer Raffael mit Linienrichter

Bild 4: Hertha-Keeper Thomas Kraft auf dem Weg in die Kabine, wie er angegangen wird

Bild 5: Berlins Defensivspieler Lewan Kobiaschwili bedrängt von Fans

Bild 6: Ähnliches Motiv

Bild 7: Ausgrabung des Elfmeterpunkts

Bild 8: Abbrennen von Pyrotechnik auf dem Platz und mehrere Vermummte

Bild 9: Berlins Trainer Otto Rehhagel in der Coaching-Zone umgeben von Polizei

Bild 10: Vermummte

Bild 11: Polizeihunde auf Spielfeld nach Platzsturm

Bild 12: Fan mit Bengalo in der Hand

Bild 13: Pyrotechnik im Düsseldorfer Block

Bild 14a: Düsseldorfer Fans nehmen Aufstellung vor Hertha-Block

Bild 14b: Ähnliches Motiv

Bild 15: Düsseldorfer Fan wird hinter Hertha-Tor festgenommen