Hertha BSC droht in Dortmund der Ausfall von Lustenberger

Aus unserem Archiv

Berlin

Fußball-Bundesligist Hertha BSC droht im Spitzenspiel am Freitag (20.30 Uhr) bei Borussia Dortmund der Ausfall von Fabian Lustenberger. Der defensive Mittelfeldspieler nahm am Dienstag wegen einer Beckenprellung nicht am Mannschaftstraining des Tabellenzweiten teil.