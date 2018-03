Helmes-Verletzung: Magath will keinen neuen Stürmer

Wolfsburgs Coach Felix Magath verzichtet nach dem Kreuzbandriss seines Torjägers Patrick Helmes auf die Verpflichtung eines neuen Stürmers. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten plant, mit einer Systemumstellung den monatelangen Ausfall seines Angreifers aufzufangen.

Felix Magath: «Ein neuer Stürmer ist momentan kein Thema»

Foto: Dominique Leppin – DPA

«Ein neuer Stürmer ist momentan kein Thema», erklärte Magath am Rande des Wolfsburger Trainingslagers in Kärnten. Zum Saisonstart will Magath nun mit einem 4-3-3-System und nur einem echten Mittelstürmer spielen. Sollte sich das veränderte Konzept nicht bewähren, hätte Magath bis zum 31. August Zeit, doch noch einen neuen Stürmer zu holen.

Helmes hatte sich am Samstag das rechte Kreuzband gerissen und dürfte wohl erst im kommenden Jahr wieder für den VfL zum Einsatz kommen. «Jeder muss die Möglichkeiten, die nun entstehen, nutzen», appellierte Magath an seine Offensivspieler. «Wir haben andere Spielertypen, die eventuell jetzt besser zur Geltung kommen.»

Ein möglicher Nutznießer könnte Srdjan Lakic sein, der eigentlich bei Magath einen schweren Stand hat und in der vergangenen Saison nach Hoffenheim ausgeliehen war. Nun will der Kroate aber in Wolfsburg seine Chance nutzen. «Mein Wunsch ist es, beim VfL zu bleiben», sagte Lakic der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag). Zudem nannte er verschiedene Verletzungen als Grund für seine Null-Tore-Saison 2011/2012. Nun sei er aber fit und vertrage das harte Training unter Magath besser. «Ich bin auf einem ganz anderen Niveau», meinte Lakic.