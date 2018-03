Helmes operiert – Magath wartet mit Ersatz noch ab

Fußballprofi Patrick Helmes vom VfL Wolfsburg ist nach seinem Kreuzbandriss am Knie operiert worden. Wolfsburgs Trainer Felix Magath erkundigte sich aus dem Trainingslager im österreichischen Villach nach dem Befinden seines in der vergangenen Saison treffsichersten Stürmers.

Wolfsburgs Stürmer Patrick Helmes wurde am Knie operiert.

Foto: Sören Stache – DPA

Wie lange Helmes ausfällt ist noch unklar. Mehrere Monate dürfte der 28-Jährige dem VfL aber in jedem Fall fehlen. Nach seiner Operation soll der Stürmer auch die Reha in den kommenden Wochen und Monaten in Köln absolvieren. Helmes hatte sich beim 0:2 im Test gegen den englischen Meister Manchester City ohne Fremdeinwirkung das rechte vordere Kreuzband gerissen. Bereits 2009 war der damalige Leverkusener mit einem Kreuzbandriss im linken Knie monatelang ausgefallen.

Ob Magath nach dem Ausfall nun doch noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt, ist noch unklar. Der VfL-Coach will zunächst noch abwarten, wie die Reha bei Helmes beginnt. Allerdings werde der Markt beobachtet, hieß es. Die Transferfrist läuft noch bis Ende August. Nachdem sich Magath mit Mittelfeldstar Diego auf einen Verbleib geeinigt hatte, wollten die Niedersachsen eigentlich keinen weiteren Spieler mehr verpflichten. Stattdessen sollen noch zahlreiche Profis aus dem aktuellen 41-Mann-Kader den Club verlassen.