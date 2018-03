Hannover nur 1:1 gegen Krakau

Veit/Österreich (dpa) – Rückkehrer Szabolcs Huszti hat bei seinem Comeback im Trikot des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 gleich getroffen.

Foto: Jochen Lübke – DPA

Der Ungar markierte in einem Vorbereitungsspiel im österreichischen St. Veit gegen den polnischen Erstliga-Club Wisla Krakau die Führung für die Norddeutschen in der 28. Minute. Am Ende reichte es dennoch nur zu einem Unentschieden. Krakau-Stürmer Tzvetan Genkov sorgte in der 90. Minute per Elfmeter für den Ausgleich.

Die Niedersachsen beenden am Sonntag ihr Trainingslager in Bad Waltersdorf, bevor am Donnerstag der Pflichtspiel-Start bevorsteht. Im Hinspiel in der dritten Qualifikations-Runde zur Teilnahme an der Europa League tritt Hannover 96 in Dublin gegen den irischen Vertreter St. Patrick's Athletic FC an.