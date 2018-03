Greuther Fürth besteht Härtetest gegen Sivasspor

Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat seinen ersten Härtetest im Fußball-Trainingslager in Tirol bestanden. Die Mannschaft von Trainer Mike Büskens kam vor 300 Zuschauern in Kössen zu einem 2:1 (0:1)-Sieg gegen den türkischen Erstligisten Sivasspor Kulübü.

Sebastian Tyrala war der Matchwinner beim Fürther Testspiel gegen Sivasspor.

«Wir haben eine junge Mannschaft, deshalb sind solche Spiele wichtig für uns», sagte Büskens. Der 44 Jahre alte Coach brachte insgesamt 19 Profis zum Einsatz. «Mein Team hat eine gute Moral bewiesen und das Spiel nach der Pause gedreht.»

Zum Fürther Matchwinner mauserte sich der eingewechselte Sebastian Tyrala. In der 73. Minute nutzte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler einen schnell ausgeführten Freistoß zum Ausgleich, ehe er sieben Minuten später einen Elfmeter für die «Kleeblättler» erzwang: Bernd Nehrig traf vom Strafstoßpunkt zum 2:1-Endstand (80.). Die Türken waren in der 24. Minute durch Aatif Chahechouhe in Führung gegangen.