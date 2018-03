Götze kehrt beim BVB ins Mannschaftstraining zurück

Nationalspieler Mario Götze ist nach zwei Wochen Verletzungspause ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der 20-Jährige absolvierte am Mittwoch beide Einheiten des deutschen Fußball-Meisters, nachdem er wegen einer Augenentzündung länger gefehlt hatte.

Nach überstandenen Augenproblemen kann Götze wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand – DPA

«Mario sieht auf dem Auge wieder zu 80 Prozent. Das ist so viel wie nach einer durchzechten Nacht. Nur dass es tagsüber nicht besser wird», sagte BVB-Trainer Jürgen Klopp bei der Rückkehr des Mittelfeldspielers.

Offen ist, ob Götze am Sonntag im Supercup beim FC Bayern München zum Einsatz kommt. Der Double-Sieger absolvierte am Mittwochnachmittag in Dortmund sein erstes öffentliches Training während der Saisonvorbereitung. Rund 2500 Zuschauer verfolgten das Geschehen auf dem Platz. Nicht mit dabei waren Kapitän Sebastian Kehl (Pause wegen Kniebeschwerden) und Ilkay Gündogan, der zum Hals-Nasen-Ohrenarzt musste.