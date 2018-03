Gladbach feiert Erfolg gegen Norwich City

Aus unserem Archiv

Norwich

Borussia Mönchengladbach hat sich im abschließenden Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga in einer guten Form präsentiert. Bei Norwich City aus der englischen Premier League kam das Team von Trainer Lucien Favre zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg.