Fürth erkämpft sich im Test ein Remis gegen Stoke City

Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth scheint gerüstet für seine erste Saison im Fußball-Oberhaus. Die Franken erreichten im Test gegen den Premier-League-Club Stoke City ein ordentliches 1:1 (1:1)-Remis.

Der Fürther Bernd Nehrig sorgt für den Ausgleich.

Foto: Daniel Karmann – DPA

Gegen den letztjährigen Tabellen-14. der englischen Topliga egalisierte Bernd Nehrig (40. Minute) vor rund 3500 Zuschauern den frühen Stoke-Führungstreffer von Michael Kightly (3.). Bei den Engländern um Stürmerstar Peter Crouch fehlte der frühere deutsche Nationalspieler Robert Huth, der an viraler Meningitis erkrankt ist. Greuther Fürth startet in zwei Wochen mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern in die Bundesliga.