FSV Mainz 05 verlängert mit Szalai bis 2015

Bad Tatzmannsdorf (dpa) – Der Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den noch bis 2013 laufenden Vertrag mit Adam Szalai vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2015 verlängert.

Adam Szalai verlängerte seinen Vertrag in Mainz.

Foto: Andreas Gebert – DPA

«Wir sind sehr froh, dass Adam seine sportliche Zukunft bei uns sieht. Er ist ein prägender Spieler unserer Mannschaft», sagte Manager Christian Heidel am Mittwoch im Trainingslager im österreichischen Bad Tatzmannsdorf. Der 24 Jahre alte Stürmer kam im Januar 2010 von Real Madrid zu den 05ern. Im Januar 2011 zog sich Szalai im Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern bei einem Zusammenprall mit Torhüter Tobias Sippel einen Kreuzbandriss und weitere Verletzungen im Knie zu. Erst ein Jahr später kehrte er in die Mainzer Startelf zurück. In bisher 50 Erstligaspielen erzielte der Ungar acht Treffer.