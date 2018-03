Früherer Bundesliga-Torwart Bernd Meier gestorben

Der frühere Bundesliga-Torwart Bernd Meier ist im Alter von nur 40 Jahren gestorben. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB), für den Meier zuletzt als Torwarttrainer der Junioren-Nationalmannschaften arbeitete, bekannt.

Der langjährige Profi starb bereits am Donnerstag an den Folgen eines Herzinfarkts. Meier spielte in seiner Karriere für 1860 München, Borussia Mönchengladbach sowie LR Ahlen und kam insgesamt auf 94 Einsätze in der Fußball-Bundesliga sowie 85 Zweitliga-Spiele.

«Wir sind fassungslos über diese traurige Nachricht und in Gedanken bei seiner Familie», sagte DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock. «Bernd Meier habe ich als immer gut gelaunten Menschen und außerordentlichen Fachmann kennengelernt. Durch seine offene, freundliche Art war er im Team äußerst beliebt. Als Torwarttrainer hat er seine langjährige Erfahrung an die nächste Generation weitergegeben. So ist unsere Trauer auch verbunden mit großer Dankbarkeit.» Der TSV 1860 München kündigte an, am Samstag beim Zweitliga-Spiel gegen Jahn Regensburg mit Trauerflor aufzulaufen.