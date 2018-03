Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat in einem Testspiel gegen den FC Sochaux ein 1:1 (0:1)-Unentschieden erreicht, den Turniersieg beim Bahlinger Kaiserstuhl-Cup aber knapp verpasst.

Freiburgs Kapitän Julian Schuster erzielte in der 70. Minute das Tor zum 1:1 Endstand.

Foto: Federico Gambarini – DPA

Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw brachte Sloan Privat (11.) am Samstagabend den französischen Erstligisten in Führung. SC-Kapitän Julian Schuster glich im Kaiserstuhlstadion vor 3600 Zuschauern nach 70 Minuten per Fernschuss aus. Den Gesamtsieg holte sich bei der 28. Auflage des Traditionsturniers zum ersten Mal der gastgebende Oberligist Bahlinger SC, Freiburg wurde Zweiter.