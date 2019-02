Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic blickt mit Sorge auf seine früheren Clubs VfB Stuttgart und Hannover 96, die beide vom Abstieg aus der Bundesliga bedroht sind.

„Meine Ex-Clubs liegen mir immer am Herzen und natürlich auch mein Kindheitsclub“, sagte Bobic der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin ja in Cannstatt groß geworden, und in Stuttgart bewegt mich das ...