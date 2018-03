Fortuna holt Wegkamp, Müller und Alhuthayfi

Bundesliga-Rückkehrer Fortuna Düsseldorf hat gleich drei neue Fußballspieler verpflichtet. Vom Drittligisten VfL Osnabrück kommt Stürmer Gerrit Wegkamp, von der U 23 des FC Bayern München stößt Bastian Müller zu den Rheinländern.

Düsseldorfs Trainer Norbert Meier darf sich über drei neue Spieler freuen.

Foto: Maurizio Gambarini – DPA

Zudem bekommt Mazin Ahmed Alhuthayfi einen Lizenzspielervertrag. Diese Vereinbarung resultiert aus einer Kooperation mit einem saudi-arabischen Spitzenclub.

Der 19-jährige Wegkamp absolvierte in der abgelaufenen Saison 21 Spiele für Osnabrück und erzielte vier Treffer. Der Stürmer unterschreibt bei der Fortuna einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2015. Der 20 Jahre alte Müller, der in der vergangenen Saison in der Regionalliga Süd auf 22 Einsätze für den Bayern-Nachwuchs kam, wurde für zwei Spielzeiten verpflichtet. Müller ist für das defensive Mittelfeld oder die rechte Abwehrseite vorgesehen. Er soll zunächst vorwiegend in der U23 der Düsseldorfer eingesetzt werden.