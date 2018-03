FC Bayern ohne Schweinsteiger und Olic gegen Hertha

Der FC Bayern München muss im Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC ohne Mittelfeldspieler Bastian Schweinsteiger und Angreifer Ivica Olic auskommen.

Bastian Schweinsteiger wird nicht gegen Hertha BSC auflaufen können.

Foto: Andreas Gebert – DPA

Beide Profis konnten wegen Blessuren ebenso wie der an einer fiebrigen Grippe erkrankte Chefcoach Jupp Heynckes nicht am Abschlusstraining des Tabellenzweiten in München teilnehmen. Der gerade von einem Bänderriss am Sprunggelenk genesene Schweinsteiger muss im ausverkauften Berliner Olympiastadion wegen einer Reizung im Fuß passen. Olic plagen Rückenbeschwerden, wie der deutsche Rekordmeister auf seiner Internetseite berichtete. Es wird erwartet, dass Heynckes, der am Spieltag nach Berlin nachreisen soll, gegen Hertha auf die Mannschaft setzt, die auch zuletzt bei den hohen Siegen gegen Hoffenheim (7:1) und Basel (7:0) begonnen hatte.