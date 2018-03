FC Bayern gewinnt Testspiel beim FCK mit 3:2

Der FC Bayern München ist gut dreieinhalb Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga bereits in guter Frühform. Der deutsche Rekordmeister gewann am Mittwochabend ein Testspiel beim 1. FC Kaiserslautern hochverdient mit 3:2 (1:1).

Arjen Robben spielt Kaiserslauterns Leon Jessen (l) und Dominique Heintz aus.

Foto: Uwe Anspach – DPA

Die entscheidenden Tore für die Bayern erzielten nach der Pause der erst 18 Jahre alte Jungprofi Emre Can in der 68. und Neuzugang Xherdan Shaqiri in der 87. Minute. Thomas Müller hatte die Gäste in der 23. Minute in Führung gebracht, Florian Dick (35.) per Freistoß den 1:1-Ausgleich für den Bundesliga-Absteiger geschossen. Das zweite Lauterer Tor gelang Itay Shechter kurz vor Schluss (89.).

«Es war ein guter Test. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat mir meine Mannschaft gut gefallen», sagte Bayern-Trainer Jupp Heynckes, der vor allem seinen Torschützen Can lobte: «Emre ist ein großartiges Talent. Mir gefällt das, wie er spielt und wie er trainiert. Wenn er so weitermacht, hat er auch die Chance, zu spielen. Das ist ja nicht abhängig vom Alter.»

Obwohl die Bayern bis zu ihrem ersten Punktspiel noch deutlich mehr Zeit haben und der FCK bereits am kommenden Montag mit einem Heimspiel gegen Union Berlin in seine Zweitliga-Saison startet, wirkten die Münchener deutlich engagierter und leichtfüßiger. Das einzige Manko der Mannschaft von Jupp Heynckes war eine schwache Chancenverwertung. Sie hätte dieses Spiel noch höher gewinnen können.

Vor 25 873 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion fehlten bei den Bayern neben den verletzten Bastian Schweinsteiger, David Alaba, Rafinha und Claudio Pizarro auch Franck Ribery und Diego Contento.

Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm dagegen, der zuletzt noch zugunsten eines Aufbau-Programms bei der China-Reise seines Vereins gefehlt hatte, war volle 90 Minuten dabei. Er hatte erst am Vorabend bei einem Freundschaftskick in Ingolstadt zum ersten Mal in dieser Saison-Vorbereitung auf dem Platz gestanden.