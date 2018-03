FC Bayern eröffnet Vereinsmuseum

Meisterschalen, legendäre Trikots und alte Eintrittskarten: Fußball-Rekordmeister FC Bayern München eröffnet am Freitag in seiner Arena eine Ausstellung mit mehr als 400 Exponaten.

In der Allianz-Arena in München werden zahlreiche Pokale der Bayern ausgestellt.

Foto: Tobias Hase – DPA

«Wir wollen die Historie des FC Bayern eindrucksvoll darstellen», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in München. Der 56 Jahre alte frühere Stürmer, der von 1974 bis 1984 für die Bayern spielte, steuerte zur «FC Bayern Erlebniswelt» eine Torjägerkanone aus seiner Profizeit bei.

Von der Gründungsurkunde vom 27. Februar 1900, über Modelle der verschiedenen Stadien bis zu alten Trikots zum Beispiel von Franz Beckenbauer oder Lothar Matthäus können sich die Besucher zahlreiche Meilensteine der 112-jährigen Vereinsgeschichte anschauen. 320 Minuten Filmmaterial und ein Audio-Guide in acht Sprachen sollen die Ausstellung anschaulicher machen. «Es ist eine fantastische Sache, die ich mir so nicht habe vorstellen können», sagte Präsident Uli Hoeneß.

Das jüngste Ausstellungsstück dürfte bei den Bayern-Fans jedoch vor allem traurige Erinnerungen hervorrufen: In einer Vitrine hängt das Trikot von Kapitän Philipp Lahm vom verlorenen Finale der Champions League gegen den FC Chelsea. «Das Einzige, was ich heute vermisse, ist leider, dass wir diesen kleinen i-Punkt am Samstag verpasst haben», sagte Rummenigge wehmütig. Die Handschuhe von Keeper Manuel Neuer vom Halbfinalsieg im Elfmeterschießen bei Real Madrid dürften jedoch wieder für ein bisschen Genugtuung sorgen.