FC Augsburg verpflichtet Tschechen Petržela

Der tschechische Nationalspieler Milan Petržela (29) wechselt zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der Mittelfeldspieler habe einen Dreijahresvertrag bei den Schwaben unterzeichnet, teilte sein bisheriger Verein Viktoria Pilsen mit.

Milan Petrzela steht jetzt beim FC Augsburg unter Vertrag.

Foto: Maciej Kulczynski – DPA

Augsburg bestätigte den Transfer auf der Vereins-Homepage. Der Vertrag gelte unabhängig der Spielklasse. «Um Milan haben mehrere europäische Vereine geworben, aber er wollte unbedingt in der Bundesliga spielen», sagte sein Agent Viktor Kolár. Petržel kam bei der Fußball-EM in der 1:4-Niederlage gegen Russland zum Einsatz und soll am 9. Juli zu den Augsburgern stoßen.