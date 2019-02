Fußball-Bundesligist FC Augsburg will im Abstiegskampf nicht auf die Konkurrenz blicken. „Wir schauen nicht auf Stuttgart, Nürnberg oder Hannover“, sagte Trainer Manuel Baum. „Wir haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die anderen machen.“

Das Ziel für das Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) sei, durch einen Sieg auf drei Punkte an die Südbadener heranzukommen. „Wir wollen die gleiche Herangehensweise an ...