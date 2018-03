FC Augsburg bezieht Quartier in Teneriffa

Aus unserem Archiv

Teneriffa

Der FC Augsburg hat sein Winter-Trainingslager auf Teneriffa bezogen. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum bestieg am Dienstagmorgen in Frankfurt den Flieger in Richtung Spanien und bereitet sich dort bis zum Sonntag auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor.