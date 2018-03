Farfán sagt Länderspiel ab – Tausende beim Schalke-Tag

Jefferson Farfán hat seine Teilnahme am Länderspiel der peruanischen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch in Costa Rica abgesagt.

Jefferson Farfán hat sich beim Testspiel gegen Sampdoria Genua verletzt.

Foto: Jens Wolf – DPA

Der Stürmer des Bundesligisten FC Schalke 04 hatte sich im Testspiel gegen Sampdoria Genua (1:1) am letzten Tag des Trainingslagers in Klagenfurt/Österreich eine Kapsel- und Sehnenzerrung in der Kniekehle zugezogen. Die Verletzung wurde nach der Rückkehr am Samstag in Gelsenkirchen festgestellt, wie der Revierclub mitteilte.

Besser geht es derweil José Manuel Jurado nach seiner leichten Überdehnung im Knie. Bei der offiziellen Saisoneröffnung der Königsblauen trainierte Jurado schon wieder mit. Dagegen fehlten bei der Einheit Christoph Metzelder (Leistenbeschwerden) und Sergio Escudero (Rückenprellung).

Mehr als 100 000 Fans sind am «Schalke-Tag» wieder zum Berger Feld an der Veltins-Arena gepilgert, um sich mit dem Team von Trainer Huub Stevens bei einem großen Familienfest mit zahlreichen Programmpunkten von 11.04 Uhr an auf die neue Saison einzustimmen. Dort stand Klaas-Jan Huntelaar im Mittelpunkt. Der niederländische Torschützenkönig feierte seinen 29. Geburtstag und wurde von den Fans zum Schalker «Spieler der Saison» gewählt. Der «Hunter» ist damit Nachfolger von Raúl, den die Anhänger vor Teemu Pukki auf Rang zwei einstuften.