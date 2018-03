Elia und Petersen setzen aus – Allofs auf Stürmersuche

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss vorerst auf die Neuzugänge Eljero Elia und Nils Petersen verzichten.

Eljero Elia hat Probleme am Sprunggelenk.

Foto: Nph/Kokenge – DPA

«Eljero hat Probleme am Sprunggelenk. Da müssen wir abwarten, wie es in den nächsten Tagen aussieht. Auch bei Nils müssen wir uns gedulden. Seine Muskulatur am Oberschenkel macht noch nicht so mit», sagte Trainer Thomas Schaaf nach der ersten Übungseinheit in Donaueschingen. Wie lange die beiden Profis ausfallen, ist noch unklar. Unterdessen absolvierte Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede (Innenbanddehnung im Knie) individuelles Training.

Clubchef Klaus Allofs erklärte am ersten Tag des Trainingslagers, noch einen Angreifer verpflichten zu wollen. «Es gibt einen Stürmer, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Da haben wir Ideen. Es wird kein 18-Jähriger sein, weil wir von jungen Spielern schon genug haben. Wir könnten zwar mit dem Kader in die Saison gehen, aber was gut ist, kann noch besser werden», sagte Allofs. Namen von möglichen Angreifern wollte der 55-Jährige nicht kommentieren.

Die Norddeutschen reisten direkt nach dem Gewinn des «Liga total Cups» am Sonntag mit 28 Profis nach Baden-Württemberg und werden bis Freitag am Feinschliff für die neue Saison arbeiten.