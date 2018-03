Eintracht-Finanzvorstand: Reserven verbraucht

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Aufsteiger Eintracht Frankfurt ist in der vergangenen Saison in der zweiten Liga an die Grenzen des finanziell Machbaren gegangen. «Wir haben in der zweiten Liga unsere Reserven samt und sonders verbraucht», sagte Finanzvorstand Axel Hellmann der «Frankfurter Rundschau».