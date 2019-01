Eintracht Frankfurt hat die Rückkehr von Carlos Salcedo nach Mexiko bestätigt. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der Nationalspieler künftig für Tigres UANL spielen.

„Carlos hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass wir uns in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und auch in der Europa League sehr positiv entwickelt haben“, wird Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic ...