Eintracht Frankfurt besiegt Red Bull Salzburg 4:1

Aus unserem Archiv

Linz

Eintracht Frankfurt bleibt in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison ungeschlagen. Zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Burgenland besiegte der Aufsteiger in einem Testspiel in Linz am Dienstagabend Red Bull Salzburg mit 4:1 (3:0).