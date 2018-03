Ein Spiel Sperre für Castro, Fährmann und Rodnei

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat die Rotsünder Gonzalo Castro (Bayer Leverkusen), Ralf Fährmann (FC Schalke 04) und Rodnei (1. FC Kaiserslautern) mit einem Spiel Sperre belegt.

Schalke-Torwart Ralf Fährmann (l) bekam von Schiedsrichter Peter Sippel zeigt die Rote Karte gezeigt.

Die Spieler und Vereine haben den Einzelrichter-Urteilen nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss bereits zugestimmt. Sie sind damit rechtskräftig, teilte der DFB mit.

Castro, der in der Partie in Mönchengladbach (2:2) vom Platz geflogen war, wurde wegen Beleidigung von Schiedsrichter-Assistent Jan-Hendrik Salver (Stuttgart) in einem leichteren Fall bestraft, Fährmann und Rodnei wurden wegen unsportlichen Verhaltens gesperrt. Torhüter Fährmann hatte beim 1:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern wegen einer Notbremse Rot gesehen. In der gleichen Partie hatte Schiedsrichter Peter Sippel den Lauterer Rodnei wegen Foulspiels vom Platz gestellt.