Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat den griechischen Nationalverteidiger Stelios Malezas verpflichtet. Der 27-Jährige kommt von PAOK Thessaloniki und erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2014, teilte der Verein mit.

Der griechische Nationalspieler Stelios Malezas vertärkt die Abwehr von Fortuna.

Foto: Leszek Szymanski – DPA

Für Thessaloniki absolvierte Malezas 110 Spiele in der ersten griechischen Fußball-Liga und elf Partien in der Europa League. Bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine stand er im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. «Stelios Malezas ist der gestandene Innenverteidiger, den wir gesucht haben», erklärte Düsseldorfs Trainer Norbert Meier.