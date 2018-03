Drei Wochen Pause für HSV-Profi Ilicevic

Ivo Ilicevic bleibt der Pechvogel des Hamburger SV. Der gerade erst von hartnäckigen Adduktorenproblemen genesene Fußball-Profi, der bei seiner Bundesliga-Premiere im HSV-Trikot der gefeierte Siegtorschütze zum 2:1 beim SC Freiburg war, hat sich schon wieder verletzt.

Ivo Ilicevic muss nach seinem Comeback erneut eine Verletzungspause einlegen.

Foto: Patrick Seeger – DPA

Im ersten Training unter dem neuen Cheftrainer Thorsten Fink erlitt der 24 Jahre alte Kroate einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und fällt drei Wochen aus, bestätigte der HSV. Am Vortag war zunächst nur von einer leichteren Blessur und muskulären Problemen die Rede gewesen.

Für Ilicevic läuft es bei seinem neuen Club damit weiter alles andere als rund. Denn der Profi, den der HSV kurz vor Abschluss der Transferperiode Ende August für vier Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Kaiserslautern an die Elbe geholt hatte, musste zunächst eine Vier-Spiele-Sperre absitzen, die er sich noch beim FCK eingehandelt hatte. Dann verhinderten ständige Adduktorenbeschwerden die Premiere, die in der 66. Minute beim Spiel in Freiburg erfolgte. Sieben Minuten später zappelte Ilicevic' Schuss im Netz. Nun aber muss sich der Neuzugang vorerst erneut in Geduld üben.