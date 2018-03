«Club» leiht Wolfsburger Polter aus

Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat für die kommende Saison U20-Nationalstürmer Sebastian Polter vom Liga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ausgeliehen.

Sebastian Polter trägt in der nächsten Saison das Trikot des 1. FC Nürnberg.

Foto: Peter Steffen – DPA

«Der Schritt nach Nürnberg ist der richtige für mich», betonte der 21-Jährige auf der Homepage der Franken. «Club»-Trainer Dieter Hecking setze auf junge Spieler, «das haben Beispiele wie Tomas Pekhart, Julian Schieber oder Daniel Didavi in der jüngeren Vergangenheit gezeigt», erklärte Polter.

Der junge Angreifer hatte im vergangenen Dezember sein Debüt in der Bundesliga gegeben. In der höchsten deutschen Spielklasse kam Polter, der in Wolfsburg noch einen Vertrag bis 2014 besitzt, bislang auf zwölf Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Im vergangenen Februar gab der Angreifer sein Debüt in der deutschen U20-Auswahl und traf damals gegen Italien gleich doppelt.