Cacau bleibt in Stuttgart: «Noch nicht zu Ende»

Nationalspieler Cacau bleibt beim VfB Stuttgart. Das gab der Stürmer im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Donaueschingen bekannt. «Die Geschichte beim VfB ist für mich noch nicht zu Ende», sagte Cacau, der über einen Weggang aus Stuttgart nachgedacht hatte.

Cacau hat sich auf Stuttgart festgelegt.

Foto: Bernd Weißbrod – DPA

Nach Gesprächen mit Trainer Bruno Labbadia und Sportdirektor Fredi Bobic habe er sich für einen Verbleib in Stuttgart entschieden. «Das Gespräch mit Sportdirektor Fredi Bobic ist sehr gut verlaufen, er hat mir deutlich gemacht, dass man mit mir rechnet», erklärte Cacau auf der Homepage des Clubs. Der Stürmer besitzt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2013.

Der 31-Jährige hatte in der vergangenen Rückrunde seinen Platz als Angriffsspitze an Vedad Ibisevic verloren, der in der Winterpause vom Ligarivalen 1899 Hoffenheim gekommen war. Von Bundestrainer Joachim Löw war der 23-malige Nationalspieler daraufhin nicht für die Europameisterschaft nominiert worden. Für die kommende Saison habe er entgegen anderslautender Medienberichte keine Stammplatzgarantie von Trainer Labbadia gefordert, erklärte Cacau nun. «Eine Stammplatzgarantie kann es im Fußball nicht geben. Ich werde alles dafür tun und kämpfen, dass ich möglichst oft spielen werde», sagte Cacau.

Sein großes Ziel bleibe die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2014 in seinem Geburtsland Brasilien. «Dafür werde ich alles geben, aber ich kann das auch richtig einordnen», sagte Cacau. «Wenn die Mannschaft funktioniert, dann kommt alles andere wieder von alleine, da mache ich mir keine Sorgen. Wie gesagt, mein Traum und Ziel ist auf jeden Fall bei der Weltmeisterschaft 2014 dabei zu sein.»