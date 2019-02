Der fünfmalige Fußball-Nationalspieler Julian Weigl ist wegen der verweigerten Freigabe seines Clubs Borussia Dortmund im Winter nicht sauer.

Er habe die Entscheidung des Vereins vielmehr als „Wertschätzung“ empfunden, sagte der 23-Jährige in einem Eurosport-Interview. „Ich weiß, was ich an dem Verein habe. Deswegen gab es keinen Grund, Stunk ...