Bundesliga-Duell in Spanien: Freiburg und HSV spielen 1:1

Sotogrande/Spanien (dpa) – Die beiden Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und Hamburger SV haben sich in einem Testspiel in Spanien 1:1 (0:0) getrennt. Beide Vereine bereiten sich dort auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor.

Kam im Test gegen Freiburg von Anfang an zum Einsatz: Hamburgs Sturmtalent Jann-Fiete Arp.

Foto: Patrick Seeger – dpa

Kyriakos Papadopoulos brachte den HSV am Sonntagabend in Sotogrande in der 68. Minute in Führung. Amir Abrashi erzielte vier Minuten vor Schluss den Ausgleich für die Freiburger. Der Sport-Club hatte bereits am Mittag ein Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bestritten und mit 2:0 (2:0) gewonnen.